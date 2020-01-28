Хьюстон, США, , 01:17 — REGNUM Информация о российских гражданах, которые могли пострадать в результате сильного пожара на причале в американском штате Алабама, не поступала в генконсульство РФ в Хьюстоне. Об этом 27 января сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

Как отмечается в заявлении, такими данными полиция города Скоттсборо не располагает. Дипломаты продолжают следить за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января на стоянке речных судов в округе Джексон штата Алабама произошел пожар, уничтоживший не менее 35 речных кораблей и причал. В результате инцидента погибли восемь человек.

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