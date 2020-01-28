Москва, , 00:06 — REGNUM Экипаж морского буксира Балтийского флота «Виктор Конецкий» в водах Аденского залива оказал техническую помощь новозеландскому экипажу яхты-катамарана, сообщает 27 января пресс-служба Минобороны РФ.

Во время отработки задач российско-японского учения в Аденском заливе сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» получил сигнал бедствия от яхты с четырьмя гражданами Новой Зеландии на борту.

Командир отряда кораблей Балтийского флота капитан 1 ранга Александр Машинецкий направил к яхте морской буксир «Виктор Конецкий». Высадившись на яхту с быстроходной лодки, российские военные моряки обнаружили неисправность в системе электропитания яхты-катамарана.

Изготовив на борту буксира нужные для ремонта электрические элементы, российские моряки установили их в сеть яхты, восстановив работу электросети корабля, вернув ему способность двигаться самостоятельно.

Кроме того, балтийцы по просьбе экипажа яхты отдали им 100 литров пресной воды.

Закончив эти мероприятия за два часа, экипаж буксира «Виктор Конецкий» вернулся к выполнению программы учения.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент отряд боевых кораблей Балтийского флота выполняет задачи по противодействию пиратам в Индийском океане.

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