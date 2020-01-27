Нижний Новгород, , 23:15 — REGNUM В отношении главы администрации Канавинского района Михаила Шарова и его заместителя Эдуарда Цветкова возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, чиновники подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконное бездействие в пользу одного из жителей города.

Оба подозреваемых задержаны 27 января. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, Михаил Шаров родился в 1976 году в Богородске. В 2000 году окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», в 2008 году получил второе высшее образование в Волго-Вятской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Начал работу в 2000 году в Богородской ЦРБ врачом-неврологом, затем занял пост заместителя главного врача по поликлинической работе. В 2010 году стал главой гордумы Богородска. В 2011—2012 годах являлся замминистра внутренней политики Нижегородской области. В 2012 году назначен замглавы администрации Канавинского района. С 2018 года занимает пост главы Канавинской администрации.