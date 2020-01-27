Бриджпорт, США, , 22:38 — REGNUM В перестрелке в городе Бриджпорт (штат Коннектикут, США) ранены четыре человека, пишет 27 января New York Post.

Уточняется, что выстрелы прогремели у здания городского суда. Стреляли из проезжавшего автомобиля по машине, стоящей на парковке у здания.

Раненые были госпитализированы с нетяжёлыми ранениями. Ведётся розыск преступников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое погибли и семеро пострадали 26 января во время перестрелки в городе Хартсвилл (штат Калифорния, США).

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