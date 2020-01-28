Село Кетово, Курганская область, , 00:01 — REGNUM В Курганской области двое подростков из села Кетово обвиняются в жестоком убийстве мужчины и изнасиловании женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Согласно материалам дела, вечером в августе 2019 года молодые люди 2002 и 2004 годов рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на окраине села Кетово напали на случайных прохожих — мужчину и женщину. Сперва требовали деньги. Но добыча в пять тысяч рублей их не устроила. Они изнасиловали женщину, а мужчину забили до смерти, прыгая на его теле. Пострадавшей удалось добраться до полиции и подростков в тот же вечер задержали.

Нападавшим выдвинуто обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ за изнасилование, убийство, вымогательство. В ходе следствия они были заключены под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.