Бишкек, , 21:53 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов столицы Киргизии обнаружили домашнюю нарколабораторию, принадлежавшую 30-летнему местному жителю. Об этом сообщают киргизстанские СМИ со ссылкой на ГУВД Бишкека.

Также у него конфисковано 438 кг наркотических и психотропных веществ — каннабиса и галлюциногенных грибов. Их мужчина выращивал в этой нарколаборатории.

Производителя наркотиков арестовали. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи с половиной лет.