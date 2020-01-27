Великий Новгород, 27 января 2020, 21:47 — REGNUM В Новгородской области за неделю с 20 по 26 января отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 25,8%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего в регионе зарегистрировано 3206 новых случаев ОРВИ, большинство заболевших — более 2 тыс. человек — дети до 14 лет. В целом, как отметили в ведомстве, в регионе сохраняется низкий уровень заболеваемости респираторными инфекциями.
«Заболеваемость сохранялась ниже уровня эпидемических порогов во всех возрастных группах населения», — подчеркнули в управлении.
При этом лабораторные исследования выявили циркуляцию вирусов парагриппа и гриппа В.