Великий Новгород, , 21:47 — REGNUM В Новгородской области за неделю с 20 по 26 января отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 25,8%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего в регионе зарегистрировано 3206 новых случаев ОРВИ, большинство заболевших — более 2 тыс. человек — дети до 14 лет. В целом, как отметили в ведомстве, в регионе сохраняется низкий уровень заболеваемости респираторными инфекциями.

«Заболеваемость сохранялась ниже уровня эпидемических порогов во всех возрастных группах населения», — подчеркнули в управлении.

При этом лабораторные исследования выявили циркуляцию вирусов парагриппа и гриппа В.