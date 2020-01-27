Владимир, , 21:40 — REGNUM Во Владимирской области две уроженки посёлка Южный в Меленковском районе хотят отсудить компенсацию морального вреда за то, что их перепутали после рождения и отдали в чужие семьи. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда города Владимира.

Женщины родились в августе 1962 года в сельском фельдшерско-акушерском пункте. Однако их перепутали и отдали чужим родителям. Об этом женщины узнали только в 2019 году после ДНК-теста.

Они подали в суд иски о взыскании компенсации морального вреда. Женщины требуют по 15 миллионов рублей за то, что они воспитывались в чужих семьях и были лишены возможности общаться с родственниками, что «негативно отразилось на всей последующей жизни».