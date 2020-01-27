Шри-Джаяварденепура-Котте, , 21:36 — REGNUM В Шри-Ланке обнаружен первый случай заражения коронавирусом пневмонии, сообщает 27 января телеканал News 1st со ссылкой на министерство здравоохранения.

Уточняется, что заболевшая — 43-летняя гражданка Китая, приехавшая на Шри-Ланку из китайской провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, ставший очагом первой вспышки коронавируса.

С 25 января женщина находилась в инфекционной больнице, а 27 января её анализы дали положительную реакцию на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй наблюдается вспышка пневмонии ранее неизвестного типа. Позднее было установлено, что это коронавирус 2019-nCoV. В Китае заразились более 800 человек, случаи заражения также отмечены в США, Австралии, Франции, Малайзии, Канаде, Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре и Непале.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эр-Рияде уверены, что спад цен на нефть из-за коронавируса будет недолгим