Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Восемь человек погибли в результате пожара речного причала в американском штате Алабама, сообщает 27 января телеканал WHNT со ссылкой на представителей местной пожарной службы.

Пожар произошел в округе Джексон на стоянке речных судов, выполнявших функцию «плавучих домов».

Огонь уничтожил не менее 35 речных кораблей и причалы. Возгорание возникло утром 27 января.

На месте трагедии проводится поисково-спасательная операция.

Ранее экстренные службы сообщали о семерых пропавших без вести и таком же числе пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, причины пожара пока не выяснены.

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