Вашингтон, 27 января 2020, 21:18 — REGNUM Восемь человек погибли в результате пожара речного причала в американском штате Алабама, сообщает 27 января телеканал WHNT со ссылкой на представителей местной пожарной службы.
Пожар произошел в округе Джексон на стоянке речных судов, выполнявших функцию «плавучих домов».
Огонь уничтожил не менее 35 речных кораблей и причалы. Возгорание возникло утром 27 января.
На месте трагедии проводится поисково-спасательная операция.
Ранее экстренные службы сообщали о семерых пропавших без вести и таком же числе пострадавших.
Как сообщало ИА REGNUM, причины пожара пока не выяснены.
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