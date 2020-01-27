Москва, , 21:30 — REGNUM Проверка в связи со смертью 14-летней девочки в городском округе Домодедово была начата прокуратурой Московской области. Об этом 27 января сообщает пресс-служба ведомства.

Трагический инцидент произошёл утром 27 января, 14-летней школьнице стало плохо по дороге в школу. Как сообщили очевидцы, школьница потеряла сознание прямо на улице. К ней вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила ребёнка в реанимационное отделение больницы.

К сожалению, несмотря на все усилия врачей, девочка скончалась. Как пояснила журналистам уполномоченная по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, девочка воспитывалась в благополучной семье, её отец является врачом. Случившееся с ребёнком, по словам Мишиновой, у всех вызвало шок.

В ходе прокурорской проверки будут изучены причины и обстоятельства произошедшего, им будет дана правовая оценка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которую проводят следователи в больнице города Новосибирска в связи со смертью семилетней девочки.

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