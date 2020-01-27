Элязыг, Турция, , 20:57 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что власти страны окажут материальную помощь всем пострадавшим от землетрясения в Элязыге, 27 января сообщает агентство Anadolu.

Сойлу заявил, выступая в Элязыге, что в ближайшее время для жителей поврежденных жилых зданий будет выстроено 1000 временных домов.

Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум заявил журналистам, что до конца 2020 года власти Турции намерены построить для жителей провинции 2000 новых домов.

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