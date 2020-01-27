Липецк, , 20:55 — REGNUM В Липецке после вмешательства прокуратуры со второй попытки было возбуждено уголовное дела по факту мошенничества, совершенного в крупном размере на ООО «Первое Таксомоторное предприятие». Об этом 27 января ИА REGNUM сообщила пресс-служба ведомства.

Директор предприятия заявил, что бывший сотрудник похитил у компании деньги. В течение полугода он пользовался полученной обманом банковской картой, привязанной к счёту компании. Начальству он обещал с помощью этой карты заключать прибыльные контракты. Однако сам он снял с карты более 860 тысяч рублей, присвоил их, а затем уволился.

Директору фирмы отказали в возбуждении уголовного дела: несмотря на установленные факты, в полиции не нашли «событие преступления». Однако прокуратура с таким решением не согласилась и отменила постановление полиции. Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», а прокуратура взяла на контроль ход расследования.