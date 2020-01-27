Псков, , 20:49 — REGNUM В Пскове пресечена деятельность нелегального казино. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, незаконный бизнес выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области.

В ночь на 21 января в ходе совместной силовой операции полицейских, следователей СКР и при поддержке бойцов ОМОН было изъято 18 единиц игрового оборудования, компьютеры, программное обеспечение, а также иные предметы и документы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171.2 УК РФ. Организаторы нелегального бизнеса устанавливаются.

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