Анкара, , 20:45 — REGNUM Власти Турции объявили о завершении спасательной операции после землетрясения в провинции Элязыг, 27 января передает агентство Anadolu.

Также было объявлено о сносе 22 зданий, пострадавших из-за землетрясения 24 января, и строительстве 1000 временных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 января спасателями были найдены ещё двое погибших в результате землетрясения в Элязыге, которые ранее считались пропавшими без вести.

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