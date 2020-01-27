Анкара, , 20:37 — REGNUM Власти Турции назвали окончательное число жертв землетрясения в провинции Элязыг, 27 января сообщает агентство Anadolu.

Согласно официальному заявлению, в результате землетрясения 24 января погиб 41 человек, в том числе 37 в самой провинции и четверо в соседней Малатье.

В настоящий момент 86 раненых во время землетрясения находятся в госпиталях. Всего в результате землетрясения пострадали более 1600 человек.

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