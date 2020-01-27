, 20:38 — REGNUM Украину назвали Малороссией во время популярного телешоу на телеканале RAI в Италии. Эфир шоу состоялся 26 января.

Инцидент произошёл во время финального раунда популярного телешоу L'eredita («Наследие»). Согласно правилам игры, участнику были показаны пять пар слов, из каждой нужно было выбрать одно, которое образовало бы смысловой ряд с другими словами из пар.

Были показаны слова: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада. По задумке организаторов, игроку нужно было вставить слово «маленький». «Маленькая Россия, Малороссия, — это второе название Украины», — так пояснил ведущий Флавио Инсинна смысл полученного выражения.

Произошедшее в эфире телеканала вызвало гневную реакцию у украинской журналистки Марьяны Сороневич. Журналистка в своём Facebook призвала всех соотечественников оставлять жалобы на страницах ведущего, телеканала, программы и медиахолдинга в социальных сетях.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене в городе Харькове спектакля с российским актёром, исполнявшим главную роль в телесериале «Счастливы вместе», из-за того, что он выступал в «оккупированном Россией» Севастополе.