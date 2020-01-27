Липецк, , 20:24 — REGNUM В Липецкой области жителя села Ленино приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство жены и попытку убить тёщу. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

3 марта 2019 года пьяный мужчина начал избивать свою 43-летнюю жену по голове. За неё заступилась её 78-летняя мать. Мужчина пригрозил им убийством, если они вызовут полицию. Женщины успели обратиться в правоохранительные органы. Когда приехали полицейские, мужчина ударил ножом в грудь сначала свою жену, затем — тёщу. Первая пострадавшая скончалась на месте. Пенсионерка была госпитализирована, и медикам удалось её спасти.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Мужчину задержали, в содеянном он признался. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.