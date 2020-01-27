Махачкала, , 20:37 — REGNUM Свёрток с наркотиками проглотил при виде сотрудников полиции житель Махачкалы. Об этом 27 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.

Молодой человек, предположительно, занимавшийся распространением наркотиков, увидев сотрудников полиции, патрулирующих улицы, проглотил свёрток, завёрнутый в полиэтиленовый пакет.

Молодому человеку стало плохо, полицейские вызвали к нему бригаду скорой помощи. Однако молодой человек скончался до приезда медиков. Предполагается, что герметичность пакета могла нарушиться при проглатывании. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой будет установлено, в том числе, какое именно вещество проглотил молодой человек.

Начато расследование причин и обстоятельств произошедшего. Уточняется, что молодой человек ранее был неоднократно судим за распространение наркотиков.

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