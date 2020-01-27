Москва, , 20:04 — REGNUM Вечером и ночью в Москве пройдёт сильный снегопад, сообщает 27 января Гидрометцентр России.

По мнению метеорологов, с вечера 27 до утра 28 января в Москве и Московской области выпадет порядка 15% месячной нормы осадков.

В результате снегопада высота снежного покрова может увеличиться на восемь сантиметров.

Наиболее сильный снегопад ожидается в период с 0:00 до 6:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, зима 2019−2020 года в европейской части России уже стала самой тёплой за последние 60 лет. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге побиты температурные рекорды января 1957 года, когда температура воздуха поднялась до отметки +4,8 градуса по шкале Цельсия.

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