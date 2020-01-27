Москва, , 19:32 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения в турецких провинциях Элязыг и Малатья, сообщает 27 января агенство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в турецком МИД.

Агентство утверждает, что помощь была предложена в ходе телефонного разговора Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Кроме того, глава МИД России передал турецкой стороне соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в восточных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибло не менее 41 человека, а ещё более 1600 человек пострадали.

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