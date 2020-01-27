Архангельск, , 19:24 — REGNUM Три часа боролись с пожарные с огнем на судне «Святитель Иннокентий», стоящем на ремонте в Архангельске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области.

«Святитель Иннокентий» в огне 29.mchs.gov.ru

Сигнал о возгорании поступил в 16 часов. На место пожара были направлены силы и средства по 2-му, повышенному номеру сложности. К тушению привлечено от РСЧС 42 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 29 человек и 7 единиц техники.

По данным ведомства, тушение пожара осложнялось тем, что пожарные не могли проникнуть внутрь горящего помещения.

Пожар был ликвидирован в 18.50. Площадь возгорания составила 66 кв. метров. В результате инцидента никто не пострадал.