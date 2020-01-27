Кабул, , 19:15 — REGNUM В социальных сетях опубликовано видео с места падения американского самолёта в афганской провинции Газни. Видеозапись 27 января разместил на своей странице в Twitter один из афганских журналистов.

На догорающих обломках самолёта ясно видны обозначения, характерные для техники ВВС США. Ряд технических особенностей обломков говорит о том, что они могут принадлежать самолёту-ретранслятору Bombardier E-11А.

Американское военное командование воздерживается от официальных подтверждений катастрофы своего самолёта. При этом телеканал CBS News уже сообщил о неназванном военнослужащем США, подтвердившем потерю самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за уничтожение этого самолёта.

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