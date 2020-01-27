Красногорск, , 18:40 — REGNUM Уполномоченная по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к председателю комиссии по помилованию на территории Московской области Александру Горбылеву по поводу дела израильской гражданки Наамы Иссахар, который осуждена за контрабанда наркотиков. Об этом сегодня, 27 января, сообщает ТАСС.

В письме Москальковой на имя Горбылева сказано, что по данным, полученным от руководства УФСИН по Московской области, осужденная Наама Иссахар характеризуется положительно, дисциплинарных взысканий не имеет.

Учитывая данные обстоятельства, а также исходя из принципов гуманности и милосредия Москалькова прост Горбылева, а также членов комиссии по помилованию на территории Московской области, рекомендовать применение акта помилования в отношении гражданки Израиля Наамы Иссахаир.

«О принятом решении прошу проинформировать», — сказано в письме Москальковой.

Напомним, что Иссахар была задержана в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» — в ее сумке нашли 10 гр. гашиша. Гражданка Израиля летели из Индии в Израиль с пересадкой в Москве. Она призналась, что наркотики принадлежат ей. В итоге Иссахар получила 7,5 лет тюрьмы.

Власти Израиля настойчиво просили руководство России отпустить Иссахар. Во время недавнего визита в Израиль президента России Владимира Путина премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху обсуждал с российским лидером судьбу Иссахар. Также Путин встретился с её матерью.