Москва, , 18:41 — REGNUM Легковой автомобиль въехал в угол здания ГУ МВД по Москве на улице Петровка. Об этом 27 января сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 25 января. По предварительным данным, неизвестные заехали на автомобиле во 2-й Колобовской переулок, направили автомобиль вдоль дороги и покинули салон.

Автомобиль, оставшийся без управления, покатился вперёд, врезался в шлагбаум храма, а затем в угол здания ГУ МВД по городу. Нарушители с места происшествия скрылись, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время проводятся мероприятия по розыску нарушителей, устанавливаются обстоятельтсва произошедшего. Официальных комментариев от городского отделения МВД на данный момент получено не было.

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