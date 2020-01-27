Вашингтон, , 18:33 — REGNUM США плотно взаимодействуют с Китаем по вспышке коронавируса и готовы оказать КНР «любую» необходимую помощь, заявил 27 января президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп отметил, что в США не отмечено массового заражения коронавирусом пневмонии.

«Мы очень тесно общаемся с Китаем по вопросам этого вируса. В США сообщают об очень незначительном количестве случаев заражения, но мы внимательно следим за ситуацией. Мы предложили Китаю и председателю Си Цзиньпину любую необходимую помощь. Наши специалисты несравненные!», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2019 года в Китае зарегистрировано более 2 800 случаев заражения новым коронавирусом пневмонии 2019-nCoV. В 81 случае заболевание привело к летальному исходу.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Китая направят в Ухань ещё 2500 медработников