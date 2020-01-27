Горноправдинск, , 18:33 — REGNUM В Югре из-за неблагоприятных погодных условий на 656 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск произошло столкновение двух фур. Пострадали водители обоих большегрузов. На данный момент они госпитализированы, сообщает УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Авария произошла днём 27 января на участке между поселками Сентябрьский и Куть-Ях.

Порывистый ветер, беспроглядная метель стали причиной закрытия для грузового транспорта участка трассы Тюмень — Ханты-Мансийск с 733 км по 571 км. Объезд данного участка осуществляется через посёлок Горноправдинск, сообщают в Госавтоинспекции ХМАО.