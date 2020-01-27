Анкара, , 18:17 — REGNUM В Турции продолжают уточнять число погибших от землетрясения людей, которое достигло 41 человека, сообщает 27 января турецкое управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

По словам главы этого ведомства Мехмета Гюллюоглу, на данный момент установлен факт гибели 41 человека, ещё 1607 человек госпитализированы.

Мехмет Гюллюоглу заявил, что «под завалами было найдено тело последнего нашего гражданина» и сообщил о завершении спасательных работ на месте землетрясения.

За время спасательной операции из-под обломков зданий были спасены 45 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, которое ощущалось по всей стране, а также в Сирии и Ливане.

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