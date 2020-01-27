Москва, , 18:11 — REGNUM Проверка соблюдений требований законодательства была проведена правоохранительными органами в отношении руководства одного из хостелов города Москвы в связи с фиктивной регистрацией там более трёх тысяч нелегальных мигрантов из Средней Азии и Закавказья. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, в хостеле, расположенном в Сходненском тупике города Москвы, были поставлены на учёт по месту пребывания, без заселения в гостиницу, около 3 тыс. граждан Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. При этом было выявлено множество нарушений в эксплуатации помещений. Часть жилых помещений размещена на цокольном этаже, здесь нет естественного освещения, не проводится дезинфекция. У сотрудников гостиницы нет медицинских книжек, предусмотренные по закону медосмотры ими не проходятся.

По результатам проверки Тушинская межрайонная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье об организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Кроме того, в отношении руководства ООО «ОВАЛ», являющегося владельцем хостела, было возбуждено 26 дел об административных правонарушениях, в том числе за нарушения требований пожарной безопасности и нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.