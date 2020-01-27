Тюмень, , 18:04 — REGNUM В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб потерпевшим составляет около 23 млн рублей и $12 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что адвокат, защищая предпринимателя, обвиняемого в покушении на убийство, убедила супругу бизнесмена в том, что добьётся прекращения уголовного преследования. Якобы в этом ей помогут связи с высокопоставленными силовиками. За теневые услуги адвоката жена бизнесмена с сентября 2015 года по февраль 2017 года передала около 23 млн рублей и $12 тысяч. Бизнесмен был осуждён. С адвоката затребовали деньги обратно. Не дождавшись возврата денежных средств потерпевшая обратилась в полицию.

В сентябре 2017 года адвокату было предъявлено обвинение и её должны были взять под стражу. Но она скрылась, была объявлена в международный розыск. В августе 2019 года адвокат была задержана в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга по прилёту из Испании.

Ей было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.