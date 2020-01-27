* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:02 — REGNUM Радикальное исламистское движение «Талибан» заявляет о своей ответственности за падение самолёта на востоке Афганистана, сообщает 27 января телеканал Ariana News.

По информации телеканала, представители движения утверждают, что военный самолет США был сбит их боевиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в районе Дех-Як афганской провинции Газни разбился самолёт, принадлежность которого до сих пор не выяснена. По некоторым данным, на обломках самолёта видны опознавательные знаки ВВС США.

Официальных подтверждений информации пока нет. Стоит отметить, что военные США на данный момент заявили о проведении проверки сообщений о катастрофе самолёта.

*Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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