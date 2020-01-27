Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В Петербурге по повышенному номеру сложности 27 января тушат пожар в общежитии на Новгородском проспекте в пригородном поселке Шушары. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Возгорание было обнаружено около 16:49 мск в двухэтажном доме 26 по Новгородскому проспекту. В общежитии горит площадь 15×70 метров на первом этаже.

В 17:03 ранг пожара был повышен до №1БИС. В 17:35 пожар был локализован на площади 75 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным СМИ, из общежития для рабочих в Шушарах было эвакуировано 54 человека.