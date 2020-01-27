Волгоград, , 17:47 — REGNUM Подозреваемого в причинении телесных повреждений посетителю бильярдного клуба задержали в Еланском районе Волгоградской области. Мужчина в пылу ссоры откусил часть носа и уха у соперника, сообщили 27 января в пресс-службе регионального УМВД.

27-летнего местного жителя госпитализировали утром 26 января в районную больницу с травмами лица из кафе-бильярдной. О криминальном характере повреждений медики сообщили в полицию. В ходе розыскных мероприятий был задержан 28-летний подозреваемый. Мужчина пояснил, что они поссорились беспричинно на почве употребления алкоголя. В драке он откусил у соперника часть носа и ушную раковину, а также причинил другие увечья на лице.

С учётом степени тяжести полученных травм решается вопрос возбуждении уголовного дела. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.