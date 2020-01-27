Краснодар, , 18:40 — REGNUM Проверку после ДТП, сопряжённого со стрельбой, проводят сотрудники полиции в Тбилисском районе Краснодарского края. Об этом 27 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 15-м километре автодороги Тбилисская — Нововладимировская. Столкнулись автомобиль ВАЗ-2110 и автомобиль «Газель». По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110, совершая обгон, наехал на ограждение, после чего столкнулся с «Газелью», которая от удара перевернулась и загорелась.

Согласно предварительной версии регионального ведомства, перед ДТП между пассажирами «Газели» и молодыми людьми, ехавшими на ВАЗ-2110 произошёл конфликт. После конфликта молодые люди на ВАЗ-2110 стали преследовать «Газель», по словам очевидцев, производя при этом выстрелы в воздух, предположительно, из травматического оружия. Молодые люди были отправлены на медицинское освидетельствование в связи с подозрением на алкогольное опьянение.

В результате аварии пострадали четверо пассажиров «Газели» и водитель ВАЗ-2110. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

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