Самара, , 17:32 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен в Кошкинском районе Самарской области из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба самарского областного управления Россельхознадзора.

Известно, что 16 января в 87-м квартале Кошкинского охотничьего хозяйства были зафиксированы первые случаи смерти кабанов от АЧС. В соседнем районе, на территории того же хозяйства были обнаружены тела еще двух кабанов, погибших по той же причине. Затем был найден мертвый кабан в 91-м квартале охотничьего хозяйства. При анализе выяснилось, что причиной смерти животного стала Африканская чума свиней. Всего в Кошкинском охотничьем хозяйстве было найдено шесть тел кабанов, умерших от АЧС.

На всей территории Кошкинского района был введен режим ЧС. В радиусе пяти километров от очага АЧС были ликвидированы все домашние свиньи в количестве 231 штуки.

Все владельцы свиней, у которых были изъяты и уничтожены животные, получат компенсацию.