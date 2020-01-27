Луга , Ленинградская область, , 17:32 — REGNUM Серьёзное ДТП произошло днем 27 января на автомобильной дороге Р-23 «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь». В результате столкновения легкового автомобиля с фурой погибли два человека, сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Около 13:00 в Лужском районе Ленинградской области на 83 км дороги Р-23 произошло столкновение двух встречных транспортных средств. Водитель легкового автомобиля Fiat Albea пытался совершить обгон, выехал на полосу встречного движения, но не справился с управлением и врезался в грузовик Scania с полуприцепом, после чего последний съехал в кювет и перевернулся.

«В результате ДТП погиб водитель «Фиата» — мужчина на вид 65−70 лет. Водитель «Скания» был придавлен кузовом, из-за чего он скончался на месте происшествия», — отметили в управлении дорожной полиции.

По факту ДТП проводится проверка, личности пострадавших устанавливаются.

В свою очередь очевидцы сообщают, что фура перевозила несколько коров, животные не пострадали, но испытали сильный стресс.