Анкара, , 17:16 — REGNUM Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 39, ещё двое человек считаются пропавшими без вести, 27 января сообщает агентство Anadolu.

По официальной информации, ранения в результате землетрясения в Элязыге и Малатье получили более 1600 человек, 86 остаются в больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в турецкой провинции Элязыг.

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