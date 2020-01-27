Чебоксары, , 17:16 — REGNUM В отношении первого замминистра природных ресурсов и экологии Чувашии возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По материалам проверки Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры и процессуальной проверки установлено, что летом 2017 года подозреваемый, который был не только замминистра природы, но и председателем экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов, незаконно обеспечил выдачу одной из чебоксарских компаний документ на право добычи песка в водоохранной зоне Суры в Шумерлинском районе до сентября 2018 года. Причем действующее законодательство допускало действие лицензии лишь до сентября 2017 года, после чего добыча должна была прекратиться. В результате окружающей среде был нанесен вред, который оценивается в 5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2019 года стало известно о том, что в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов, которого подозревают в превышении полномочий. Следствие полагает, что подозреваемый, являясь председателем экспертной комиссии по госэкспертизе проекта освоения лесов, обеспечил предоставление лесного участка коммерческой организации для добычи строительного песка карьерным способом и заготовки древесины путём сплошной рубки. При этом, согласно материалам дела, лесной участок был отнесён к защитным, ценным, противоэрозионным лесам и его использование для указанных выше целей запрещено законом. Ущерб, нанесённый государству, в результате вырубки лесных насаждений на площади более 3,6 га, оценивается более чем в 22 млн рублей.