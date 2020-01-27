Ростов-на-Дону, , 17:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону легковой автомобиль сбил насмерть 33-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Водитель объявлен в розыск. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 27 января.

Авария произошла в Ростове-на-Дону 25 января 2020 года в 18:30 мск на улице Златоустовской. По информации ведомства, горожанин переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В это время его сбил «неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя».

«На месте происшествия дорожные полицейские обнаружили фрагменты переднего бампера автомобиля Hyundai Solaris чёрного цвета. Проводится проверка записей с камер видеонаблюдения, расположенных в районе ДТП, и отрабатываются транспортные средства, схожие по приметам с разыскиваемой машиной», — уточнили в ведомстве.

Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.