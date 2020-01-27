Москва, , 17:05 — REGNUM Выходцы из Нигерии, которых обвиняют в торговле людьми, заявили, что их соотечественница Обуссон Блессинг добровольно приехала в Россию заниматься проституцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Как заявила обвиняемая по делу Гифт Иманюсей, она предупреждала потерпевшую о том, что в России ей придётся заниматься проституцией. Также добавила, что перед тем, как потерпевшая приехала в Россию, дважды пересылала ей деньги в Нигерию общей суммой 10 тысяч долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемыми по делу являются выходцы из Нигерии: Гифт Иманюсей и Джулиус Дэвид. Им инкриминируется нарушение ст. 127.1, ч. 2. УК РФ («Торговля людьми»).

По версии следствия в 2018 году они похитили и принудили заниматься проституцией свою соотечественницу Обуссон Блессинг, прибывшую в Россию во время чемпионата мира. Один из клиентов предложил обвиняемым выкупить у них Блессинг за два миллиона рублей. После чего обоих обвиняемых арестовали во время проведения сделки.