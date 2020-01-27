Монтгомери, США, , 16:56 — REGNUM Семь человек пропали без вести в результате крупного пожара на причале в американском штате Алабама. Об этом 27 января сообщает телеканал WAFF.

Возгорание на причале произошло утром 27 января в округе Джексон. Всего огнём было уничтожено 35 судов. Большая часть судов на причале являлась так называемыми «плавучими домами», на борту которых люди проживают фактически постоянно.

В результате пожара семеро человек пропали без вести, ещё семеро были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Операция по розыску пропавших людей продолжается. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении мужчины в американском штате Аляска, почти месяц вынужденного жить зимой в лесу после того, как его дом был уничтожен пожаром.

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