Москва, , 16:45 — REGNUM В Москве пройдёт проверка по материалам СМИ, согласно которым в центре столицы действует общежитие для десятков мигрантов. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

По данным журналистов, жильцы одного из домов в центре города обнаружили большие счета за коммунальные услуги. После выяснилось, что ресурсы потребляются в подвальном помещении.

Следователи проверят изложенные факты, после чего будет принято процессуальное решение.