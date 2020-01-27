Курск, , 16:40 — REGNUM В Курске устранили последствия коммунальной аварии, из-за которой 27 января без отопления и горячей воды остались почти 1,5 тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе курского филиала ПАО «Квадра».

В зону отключения горячего водоснабжения и тепла попали 17 жилых домов и два учебных учреждения на улице Сумской.

О начале ремонтных работ специалисты сообщили в 9:00, на устранение проблемы потребовалось более шести часов. Ремонтная бригада «Квадры» отремонтировала опасный участок и заменила шесть метров ветхого трубопровода.