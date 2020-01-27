Сухиничи, Калужская область, 27 января 2020, 18:09 — REGNUM В Калужской области прокуратурой Сухиничского района признано законным решение о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли двое детей. За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы. Об этом 27 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Искрина Лепёхина.
Установлено, что 26 января в 22:30 на 261-м километре автодороги М-3 «Украина» водитель автомобиля Nissan Tiida, не справилась с управлением, и машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Ford Focus.
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