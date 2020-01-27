Москва, , 16:18 — REGNUM Пострадавшая от сексуального насилия гражданка Нигерии Обуссон Блессинг не могла уйти от своих похитителей, потому что боялась нарушить клятву, сообщает 27 января корреспондент ИА REGNUM из зала Замоскворецкого суда Москвы.

«Я думала, что произойдёт что-то плохое, если я уйду от них», — сказала потерпевшая на заседании.

Она пояснила, что подсудимые якобы вынудили её дать эту клятву.

Как сообщало ИА REGNUM, Блессинг проходит потерпевшей по делу о торговле людьми. Она приехала летом 2018 года на чемпионат мира по футболу в Россию, после чего у неё отобрали документы и заставили заниматься проституцией. В преступлении обвиняются двое граждан Нигерии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 127.1, ч. 2. УК РФ («Торговля людьми»).