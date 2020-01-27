Ростов-на-Дону, , 16:02 — REGNUM Специалисты установили причину утечки газа в многоквартирном доме на улице Дзержинского в Таганроге (Ростовская область). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 27 января.

«Из-за нарушений правил монтажа газового оборудования отравились четыре жильца квартиры пятого этажа. Пострадавшие получили отравление тяжелой степени и были доставлены в городскую больницу», — уточнили в компании.

Отмечается, что угарный газ поступал в квартиру во время работы электромеханической вытяжки и газовый водонагревателя, что «категорически запрещается».

ИА REGNUM ранее сообщало, что инцидент произошёл в ночь на 27 января.

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