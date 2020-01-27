Красногорск, , 15:27 — REGNUM В Подмосковье семь должностных лиц не смогут выехать за границу из-за неуплаты штрафов за нарушение правил порядка и благоустройства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

Как заявил начальник ведомства Олег Баженов, административную меру в виде ограничения права выезда за границу применяют к должникам, сумма неоплаченных штрафов которых превышает 10 тыс. рублей. На данный момент территорию России не смогут покинуть семь жителей Московской области, проигнорировавших штрафы, выписанные инспекторами Госадмтехнадзора.

Всего в суд было подано 40 исковых заявлений об ограничении выезда. Четырнадцать ответчиков ликвидировали задолженности.