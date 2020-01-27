Курган, , 15:26 — REGNUM В Кургане по решению суда взят под стражу мужчина, устроивший стрельбу в сауне на ул. Некрасова в ночь на 25 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что 36-летний житель Кургана находился в сауне в компании своих товарищей. В результате конфликта, он открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив четырёх человек. Один из потерпевших получил тяжёлое ранение в голову. Другим причинены лёгкие травмы.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

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