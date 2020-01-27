Бамако, , 15:31 — REGNUM Число жертв террористической атаки на военный лагерь в центральной части Мали возросло до 20 человек, об этом 27 января сообщает Anadolu Ajansi.

Нападение было совершено на рассвете, 26 января. Нападавшие не были идентифицированы, ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Помимо погибших еще несколько человек получили ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. Число убитых может возрасти.

Правительство страны осудило «трусливое» нападение террористов.

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