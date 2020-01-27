Киев, , 15:27 — REGNUM Возгорание в здании минкульта Украины началось в архиве министерства, сообщило 27 января издание Strana.ua.

По данным журналистов, площадь пожара составила примерно 30 кв. метров.

Спасатели эвакуировали 220 человек, двоих спасли при помощи автолестницы. Всего в ликвидации пожара участвовал 41 человек и 11 единиц техники.

К врачам обратились четыре человека, но госпитализация им не понадобилась. Информации о том, пострадали ли документы, пока не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что причиной пожара в минкульте Украины стало короткое замыкание, однако окончательную причину установит следствие.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожарные ликвидировали возгорание в здании минкульта Украины в Киеве